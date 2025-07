Mercato Juventus il difensore accostato ai bianconeri vola in Arabia? Continuano i contatti e quel dettaglio non lascia dubbi | gli ultimi aggiornamenti

Mercato Juventus, il difensore accostato ai bianconeri vola in Arabia? Le ultime notizie di calciomercato. Il futuro di Kim Min-jae resta ancora in bilico, con le trattative tra l’agente del difensore sudcoreano e Al-Nassr che continuano a tenere banco nel calciomercato. Come confermato da Santi Aouna, le discussioni tra le due parti sono in corso, ma al momento non c’è ancora un accordo definitivo. Nonostante la forte volontà del giocatore di trasferirsi in Arabia Saudita, la distanza tra le richieste economiche delle parti non è stata ancora colmata. Mercato Juventus, l’Arabia tenta Kim: la sitauzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il difensore accostato ai bianconeri vola in Arabia? Continuano i contatti e quel dettaglio non lascia dubbi: gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: difensore - juventus - accostato - bianconeri

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - di Redazione JuventusNews24 Tah Juventus: quella big europea ha concordato l’offerta decisiva da presentare al difensore, ma sarà lui a decidere: i dettagli.

Juventus, ma non solo: torna di moda il difensore da 65 milioni di euro - La prossima sessione di mercato per molte squadre italiane sarà importante per rinforzare la propria linea difensiva Sono giorni intensi per la maggior parte delle squadre italiane, tutte impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali, anche fuori dai confini Nazionali.

Calciomercato Juventus: Huijsen ‘aiuta’ i bianconeri? L’incastro col difensore può facilitare il colpo di Giuntoli. Svelato lo scenario - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: Dean Huijsen può facilitare il colpo dei bianconeri? L’incastro col difensore può cambiare questo scenario.

Le ultime di #mercato #juventus, non solo attacco: #comolli vuole scegliere con calma, ecco i piani dei bianconeri Vai su Facebook

Laporta e Flick allontano Araujo dalla Juve: È un nostro giocatore, siamo contenti del suo ritorno; Thiago aspetta, Giuntoli al lavoro: quale sarà il nuovo difensore della Juve? Tutti i nomi del ds; Juve, salta tutto: si trasferisce a zero al Barcellona!.

Scalvini, accostato alla Juventus, seguito da un altro club bianconero: ecco di chi si tratta... - Novità su Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta che, in passato, era stato accostato alla Juventus. Lo riporta tuttojuve.com

Savona Juve, non solo il Newcastle! Il difensore della Juve piace anche a questi due club di Premier League: svelato il piano dei bianconeri - Savona Juve, non solo il Newcastle sul difensore della Juve: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore Nicolò Savona, giovane difensore della Juventus, sta attirando un crescente interesse nel ... Da juventusnews24.com