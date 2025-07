Mercato Juventus il club ha scelto | tutti in Germania! Da Vlahovic a Douglas Luiz passando per Weah | i separati in casa faranno parte del ritiro

Mercato Juventus, il club ha scelto: tutti in Germania. Tempi stretti e incastri bloccati: gli ultimi aggiornamenti. La Juventus si muove sul mercato, ma con l’ostacolo del tempo che stringe e diversi incastri ancora da risolvere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nodo principale resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, che è ancora in attesa di una chiamata dal Milan. L’ipotesi rossonera resta viva ma sempre più in zona last minute, con la dirigenza del Diavolo che non ha ancora affondato il colpo definitivo. In questo scenario di incertezza, Vlahovic partirà comunque con la squadra per la tournée in Germania, segno che, ad oggi, non ci sono offerte concrete sul tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

