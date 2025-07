Mercato Juve | lui vuole andare in quel club ma Comolli preferisce cederlo in Premier League! Lo scontro con l’esubero è totale

Mercato Juve: è duello tra quel giocatore e la societĂ bianconera! Lui vuole quella destinazione, ma la societĂ gradirebbe piazzarlo in Premier League. Il mercato Juve continua a essere caratterizzato da situazioni complesse e incertezze, con una delle piĂą calde che riguarda Timothy Weah. L’esterno statunitense, acquistato dai bianconeri nella scorsa finestra estiva, è al centro di una serie di discussioni che coinvolgono sia lui che il club torinese e le sue ambizioni di mercato. Mercato Juve, differenza di vedute sul futuro di Weah: lo statunitense vuole Marsiglia, mentre la societĂ aspettava la Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: lui vuole andare in quel club, ma Comolli preferisce cederlo in Premier League! Lo scontro con l’esubero è totale

In questa notizia si parla di: juve - mercato - vuole - premier

Mercato Juve: partirà in estate! Via libera per l’assalto dei bianconeri? C’è l’indizio che avvicina questo giocatore a Torino… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: via libera per l’assalto del club bianconero? Ecco il segnale che avvicina questo giocatore a Torino… Ultimissimi dettagli.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino nel corso della prossima sessione.

L’avventura di #DouglasLuiz alla #Juve è finita • Il giocatore vuole tornare in Inghilterra. • Ha avuto qualche contatto preliminare con alcuni club di Premier. • Ancora nessuna offerta ufficiale alla Juve. #calciomercato Vai su X

La Juve vuole 40 milioni per Douglas Luiz, per evitare minusvalenze L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela tutte le pretendenti dalla Premier per il brasiliano #Juve #SpazioJ Vai su Facebook

Juve, la dirigenza vuole un centrocampista dalla Premier: Comolli pronto all’affondo; Tra i più ambiti del mercato: Premier pazza per Douglas Luiz. La Juve lo dà anche in prestito; Calciomercato Juventus: la mega offerta dalla Premier per un big di Tudor, ma….

Sì al prestito, la Juve ora può chiudere il colpo dalla Premier - In casa Juventus il mercato è più vivo che mai, anche se la questione legata a Dusan Vlahovic continua a bloccare una parte delle strategie. calcioblog.it scrive

Guardiola inguaia la Juve: un altro talento bianconero verso la Premier - E tra i nomi più corteggiati della rosa, c’è un gioiellino difensivo che ha stregato anche all’estero, specie in Premier League: Nicolò Savona. Scrive rompipallone.it