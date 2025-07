Mercato Juve c’è fiducia per chiudere il prossimo colpo! L’offensiva sarà decisiva | i tifosi bianconeri potrebbero accoglierlo prima della partenza per la Germania

Mercato Juve, c’è fiducia per chiudere il prossimo colpo: gli aggiornamenti sulle mosse del club. La Juventus non intende fermarsi. Il nome di Randal Kolo Muani resta al centro delle strategie bianconere, e nelle ultime ore il club ha alzato la posta per convincere il Paris Saint-Germain a chiudere l’operazione. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il rilancio riguarda sia l’aspetto economico che le condizioni contrattuali: la quota del prestito iniziale è salita attorno ai 10 milioni di euro, mentre sono state semplificate le clausole che renderebbero obbligatorio il riscatto a partire dal giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, c’è fiducia per chiudere il prossimo colpo! L’offensiva sarà decisiva: i tifosi bianconeri potrebbero accoglierlo prima della partenza per la Germania

Nuovo sponsor Juve, Scanavino: «Orgogliosi di annunciare la prestigiosa sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit, un’opportunità di crescita reciproca. Ringraziamo per la loro fiducia» - di Redazione JuventusNews24 Nuovo sponsor Juve, Scanavino annuncia dopo l’accordo con Jeep e Visit Detroit: tutte le dichiarazioni del Chief Executive Officer bianconero.

Infortunati Juve: c’è fiducia per McKennie, per Koopmeiners Tudor deciderà tra venerdì e sabato. Ultime verso il Venezia - di Redazione JuventusNews24 Infortunati Juve: c’è fiducia per McKennie, per Koopmeiners Tudor deciderà tra venerdì e sabato.

Infortunati Juve: provino decisivo per McKennie ma c’è fiducia, Koopmeiners in dubbio. Le ultime verso Venezia Juve - di Redazione JuventusNews24 Infortunati Juve: provino decisivo per McKennie ma c’è fiducia, Koopmeiners in dubbio.

#Juventus-#Sancho, luce verde più vicina: offerta attorno ai 15 milioni per chiudere ma con compartecipazione alla buonuscita dallo United. Fiducia per chiudere questa settimana l’operazione. ? [@MarcoGiordano6] Vai su X

UFFICIALE: MARTA ZAMBONI È DEL CESENA Arriva in prestito dalla Juventus Women ? “Sono davvero felice di iniziare di questa nuova avventura con il Cesena. Ho scelto questa società perché mi ha trasmesso fiducia e serietà fin da subito. Arrivo Vai su Facebook

Juventus: accordo sempre più vicino per Jadon Sancho - La Juventus avrebbe raggiunto un accordo totale col calciatore Jadon Sancho per quanto riguarda l'ingaggio dell'esterno inglese. Da stadiosport.it

Sancho alla Juventus, novità e ultimissime: cosa manca per chiudere - La Juventus ha già ottenuto il sì di Jadon Sancho, che ha accettato una proposta quadriennale ... fantamaster.it scrive