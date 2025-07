Mercato Juve, Donnarumma non esclude la permanenza al PSG: futuro da decidere nei prossimi mesi. Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta avvolto da incertezze, ma una cosa appare chiara: il portiere italiano non ha ancora chiuso la porta alla permanenza al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’ex Milan e il suo entourage stanno valutando tutte le opzioni, ma non è escluso che possa restare nella capitale francese almeno per un’altra stagione. Il contratto che lega Donnarumma al PSG è valido fino a giugno 2026, e sebbene il club sia pronto ad accogliere Lucas Chevalier, giovane portiere del Lille destinato a essere una pedina centrale per il futuro, Gigio non è intenzionato a farsi da parte facilmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, cambia tutto nel futuro di Donnarumma! Adesso potrebbe accadere questa cosa: cosa sta succedendo. Ci sono anche i bianconeri?