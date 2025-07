Mercato Inter U23 Agbonifo è un nuovo giocatore della squadra nerazzurra! Arriva dal Verona il nuovo rinforzo

Mercato Inter U23, acquistato dal Verona il giovane Agbonifo! Ecco le ultime sul nuovo giocatore nerazzurro. L’ Inter ha chiuso un nuovo affare in prospettiva, come conferma Nico Schira su X, è ufficiale l’arrivo di Richi Agbonifo, classe 2006, prelevato dall’ Hellas Verona per una cifra complessiva di 1,3 milioni di euro più bonus. Il giovane talento nigeriano, che ha stupito in Primavera 2 per forza fisica e strappi palla al piede, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Ai gialloblù andrà anche il 10% sulla futura rivendita, a conferma della fiducia sul valore potenziale del ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter U23, Agbonifo è un nuovo giocatore della squadra nerazzurra! Arriva dal Verona il nuovo rinforzo

È fatta per Richi #Agbonifo all'#Inter U23: l'esterno è stato uno dei protagonisti nel campionato Primavera con 13 gol e 11 assist. Trasferimento a titolo definitivo dal Verona per circa 1 milione di euro, contratto di 5 anni per il classe 2006. ? @MatteMorett Vai su X

