Meloni oggi in Tunisia domani da Erdogan | focus su migranti e Medio Oriente

Il Presidente del Consiglio è atterrata questa mattina all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine, dove è stata accolta dal Primo Ministro tunisino, Sarra Zaafrani Zanzri. Meloni ha poi incontrato il presidente Kais Saied. Al centro del vertice il Piano Mattei e il contrasto alla migrazione irregolare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni oggi in Tunisia, domani da Erdogan: focus su migranti e Medio Oriente

In questa notizia si parla di: meloni - tunisia - erdogan - focus

