Meloni chiede fondi e vincoli europei per la difesa ma li rifiuta per la sanità

Da quando siede a Palazzo Chigi, la più grande fatica di Giorgia Meloni non è tanto governare. È trovare, ogni volta, una giustificazione politicamente spendibile per le incoerenze del suo governo. Ai tempi dell’opposizione aveva promesso che avrebbe tagliato le accise sui carburanti: oggi sono ancora lì, e in alcuni casi persino aumentate, così come aveva promesso il blocco navale per impedire l’ingresso di nuovi migranti, ma al governo ha varato un decreto flussi da mezzo milione di ingressi regolari in tre anni. Ora siamo curiosi di sapere quale formula troverà la presidente del Consiglio per giustificare l’ennesima giravolta strategica: l’adesione dell’Italia al nuovo strumento Safe (Security Action for Europe) dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Meloni chiede fondi (e vincoli) europei per la difesa, ma li rifiuta per la sanitÃ