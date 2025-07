Meloni arrivata a Tunisi al centro della visita il Piano Mattei

Tunisi, 31 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni √® arrivata all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine, dove √® stata accolta dal primo ministro tunisino, Sarra Zaafrani Zanzri, dal governatore di Tunisi, Imed Boukhris, e dall'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas. La premier si recher√† poi al Palazzo presidenziale di Cartagine per un incontro con il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. Al centro della visita il Piano Mattei e il rafforzamento della cooperazione bilaterale. Al termine dell'incontro, Meloni far√† rientro a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Meloni arrivata a Tunisi, al centro della visita il Piano Mattei

