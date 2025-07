Melito Porto Salvo maxi confisca da 2 milioni | sigilli ai beni del commercialista legato alla cosca Iamonte

Era ritenuto il “contabile di fiducia” della cosca Iamonte di Melito Porto Salvo, e per anni ha messo le proprie competenze al servizio dell’organizzazione mafiosa. Ora, nei suoi confronti, è scattata una confisca patrimoniale del valore stimato di quasi due milioni di euro, disposta dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

