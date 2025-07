Nell'esercizio 2024-2025 Mediobanca ha registrato i migliori risultati di sempre centrando i target annuali con un quarto trimestre solido. I ricavi sono in crescita del 3% a 3,7 miliardi e l'utile netto del 4% a 1,3 miliardi di euro. La banca distribuirĂ un dividendo di 1,15 euro per azione. Confermata la guidance per il 2026. Piazzetta Cuccia "è concentrata sull'esecuzione della propria strategia e rigetta l'offerta di Mps in quanto priva di razionale industriale, non conveniente finanziariamente per gli azionisti Mediobanca ed ostativa all'ulteriore trasformazione del Gruppo Mediobanca, insieme a Banca Generali, in un leader del Wealth Management, punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo", sottolinea l'ad Alberto Nagel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mediobanca 3,7 miliardi di ricavi e utile a 1,3 miliardi