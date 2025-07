Dopo quasi un anno di incessanti ricerche, il corpo di un uomo è stato scoperto nella giornata di giovedì 31 luglio sulla parete nord del Monviso, ponendo fine alle speranze di un esito diverso per la vicenda del medico scomparso. Il rinvenimento è avvenuto ad oltre 3.100 metri di quota, precisamente nel canale Perotti, una delle zone piĂą impervie e difficili delle Alpi Cozie. Leggi anche: Alessandro ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna: choc totale, come l’hanno trovato Leggi anche: Oltre 40 morti e 9 dispersi per le piogge, case spazzate via e strade come fiumi Ritrovato il corpo senza vita di Nicola Ivaldo sul Monviso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Medico scomparso da un anno, poco fa la tragica scoperta