Medici gettonisti stop a nuovi contratti | rischio caos negli ospedali

Da oggi, giovedì 31 luglio, parte lo stop al rinnovo dei contratti per i medici dei cosiddetti “gettonisti”. Si tratta dei professionisti impiegati tramite cooperative per far fronte alla cronica carenza di personale, soprattutto nei Pronto soccorso. Non potranno più essere stipulati nuovi contratti e quelli attuali resteranno validi fino alla loro scadenza. CAOS NEGLI . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Crescono i medici e gli infermieri gettonisti, lo studio dell’Anac - Il presidente dell‘Autorità anticorruzione Giuseppe Busia: «C’è l’esigenza di una più ampia valorizzazione delle professionalità interne».

Schillaci: “Sbagliato ricorrere a medici gettonisti. Noi i primi a intervenire” - “ Sui gettonisti siamo stati i primi a intervenire a far capire quanto sia sbagliato ricorrere a questo tipo di professionisti per la Sanità , adesso ragioneremo insieme alle Regioni per trovare delle soluzioni nell’interesse primario e unico dei cittadini”.

Orazio Schillaci: Assunzioni al posto dei medici gettonisti nel Ssn - "Ciò che viene speso per i medici gettonisti può essere utilizzato per fare assunzioni: le professionalità ci sono, perchè se tanti giovani scelgono di fare i gettonisti, se non possono più farlo sono convinto che rientrerebbero dalla porta principale del Ssn ".

Da oggi, 31 luglio, scatta lo stop al rinnovo dei contratti dei medici cosiddetti "gettonisti" che fanno capo a cooperative e vengono impiegati, spesso in larga misura, in ospedali e Pronto soccorso (Ps) per fare fronte alle carenze di personale.

Stop ai gettonisti, ma i medici a chiamata continuano ad essere necessari. La situazione nel VCO - Di fatto la situazione nel Verbano Cusio Ossola non cambia fino alla fine del ... Secondo rainews.it

Medici, da oggi stop a nuovi contratti per i gettonisti: è allarme negli ospedali - Il ricorso ai gettonisti è stato al centro di accese polemiche, anche per i compensi alti previsti per questi professionisti, e lo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci ha più volte sottolineato quanto sia sbagliato ricorrere a questo tipo di professionisti.