Medici a gettone da oggi stop ai nuovi contratti | rischio caos negli ospedali

Basta medici a gettone. Da oggi, giovedì 31 luglio, scatta lo stop al rinnovo dei contratti dei cosiddetti "gettonisti", ossia i camici bianchi provenienti dalle cooperative e impiegati negli ospedali e nei pronto soccorso per far fronte alla carenza di personale. Ovviamente, sarò vietato anche. 🔗 Leggi su Today.it

Medici a gettone a Bologna: esplode la polemica tra Castaldini e la Regione - A Bologna si accende lo scontro politico sui medici a gettone. La consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, ha sollevato l’allarme: secondo i suoi dati, le strutture sanitarie dell’area metropolitana avrebbero aumentato in modo significativo la spesa per reclutare personale.

FI: "Tanti medici a gettone". La Regione: "Non ci risulta" - "Mi viene in mente Paolo Bordon, ex direttore dell’Ausl di Bologna, che ha sempre detto: ‘Non solo non metterò mai i medici a gettone, ma non li ho’".

Sanità , stop ai medici a gettone dal 31 luglio. Si prospetta un'estate critica negli ospedali italiani - Sono sempre di meno i medici negli ospedali italiani. Una criticità non nuova, e legata all’annosa carenza di personale, ma con l’arrivo dell’estate e del caldo la situazione si preannuncia critica: la domanda di assistenza, infatti, aumenterà , mentre il numero dei camici bianchi in corsia e nei Pronto soccorso è destinato ad assottigliarsi ulteriormente per l’'effetto feriè ed anche per.

