Mediaset fa centro con la maratona turca

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Io sono Farah ) Mentre tutti parlano di Temptation Island, in pochi si occupano del day time con il dominio delle soap Made in Istanbul. Canale 5 zitta zitta dal 14 luglio ha programmato nel pomeriggio una “maratona turca”. Da lunedì, a Forbidden Fruit e La forza di una donna, si è aggiunta Io sono Farah che alla sua prima tv ha ottenuto il 23.8% di share con quasi 2 milioni di spettatori, tenendo la media delle altre due che sono sui 2 milioni di teste col 2223% di share. Ad attrarre sono trame e personaggi che costituiscono un mix fra arcaismo e modernitĂ ma con apertura a temi attuali come l’immigrazione: la protagonista di Io sono Farah è una donna iraniana costretta a vivere nascosta a Istanbul perchĂ© inseguita da un sicario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mediaset fa centro con la "maratona turca"

“Io sono Farah, una storia che non dimenticherai.” Da lunedì 28 luglio alle 15.45 arriva su Canale 5 una nuova soap turca pronta a conquistare tutti. Amore, segreti e atmosfere intense: al centro della scena ci sono una ragazza senza documenti e un boss del Vai su Facebook

