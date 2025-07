Mazzolani-Vandini, il nuovo padiglione avanza.

Tremilasettecento metri quadrati distribuiti in un edificio a due piani, a cui vanno aggiunti 220 metri quadri della camera calda. "E’ l’intervento più importante in provincia di Ferrara, volevamo far partecipi la popolazione e gli addetti ai lavori del cantiere e fornire un aggiornamento relativo agli interventi di riqualificazione e ammodernamento realizzati grazie a fondi Pnrr nell’ ospedale di Argenta ". E’ la finalità della visita al Mazzolani-Vandini di ieri secondo gli intendimenti del direttore generale delle aziende ferraresi Nicoletta Natalini, accompagnata dal direttore tecnico Giovanni Peressotti, dal direttore generale dell’azienda aggiudicataria Alessio Zanetti e dal sindaco Andrea Baldini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

