In poco più di un anno, tra 2021 e 2022, il giro d’affari dell’impresa Scifo Restauri di Faloppio, sarebbe lievitato considerevolmente, grazie all’introduzione dei bonus fiscali edilizi, e in particolare del Superbonus 110%. Guadagni che formalmente derivavano da un gran numero di ristrutturazioni tra le province di Como e Varese applicando, a favore dei committenti, sconti in fattura finanziati interamente con risorse pubbliche, sfociati in crediti di imposta per 8 milioni di euro. Ma secondo la Procura di Como - che in corso di indagini ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 3 milioni, pari al valore del profitto dei reati ipotizzati – le cose sarebbero andate diversamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-truffa . Frode milionaria. Dodici indagati