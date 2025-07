Maxi tamponamento sulla Statale 16 a Bari | traffico in tilt

Ennesimo incidente sulla statale 16 a Bari. Questa sera si sarebbe verificato, sulla carreggiata in direzione Sud nei pressi dello svincolo 11 (fra i quartieri Carrassi e Poggiofranco), un tamponamento con almeno 4 autovetture interessate dal sinistro.¬†Sul posto sono giunti i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Tamponamento a catena sulla statale. Coinvolte tre auto traffico in tilt - Tre auto e sei persone, cinque donne e un uomo, tra i 20 e i 53 anni coinvolte nel tamponamento a catena che si è verificato ieri intorno alle 12,30 sulla Statale 36 a Prata Camportaccio.

Tamponamento tra due auto lungo la strada statale 121, traffico in tilt tra Catania e Belpasso - Nuovo incidente sulla strada statale 121, spesso protagonista per la frequenza di sinistri. Questa mattina, nelle vicinanze dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Grave tamponamento fra camion sulla statale, un uomo ferito. Strada chiusa per una fuoriuscita di acido - Grave tamponamento sulla statale Romea a Ravenna, all'altezza del ponte sul Fossatone. Stando a quanto si apprende, tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 14, quando si sarebbe verificato uno scontro fra tre camion che procedevano sulla statale in direzione di Ravenna.

