Maxi sequestro di profumi contraffatti | scoperto centro di stoccaggio clandestino

Ha portato alla scoperta di un vero e proprio stoccaggio clandestino e al sequestro di un migliaia di confezioni di profumi contraffatti l'importante operazione della guardia di finanza che si è conclusa a Cisterna. Le confezioni di profumo contraffatte riportavano i nomi di grandi marchi come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: sequestro - profumi - contraffatti - stoccaggio

