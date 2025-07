Maxi operazione antiterrorismo | 22 perquisizioni su minori radicalizzati in tutta Italia

Eseguite 22 perquisizioni a Bologna e in tutta Italia nei confronti di giovani tra i 13 e i 17 anni sospettati di essere coinvolti in ambienti estremisti di matrice suprematista, jihadista, accelerazionista e antagonista. Le attivit√† sono state coordinate dalla direzione centrale della polizia di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Indagati Cellino e il Brescia per riciclaggio e reati tributari: perquisizioni in tutta Italia - Anche la giustizia ordinaria si abbatte sul Brescia e sul suo proprietario: il club lombardo e Massimo Cellino sono indagati per riciclaggio e reati tributari collegati alla commercializzazione di crediti fiscali inesistenti per oltre 4 milioni di euro.

Frode sul Bonus Cultura, dieci denunce e perquisizioni in tutta Italia. Ecco la ricostruzione degli inquirenti: Spid paralleli e voucher falsi - Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze ha portato la Polizia di Stato a eseguire dieci perquisizioni e denunciare dieci persone, gravemente indiziate di frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio.

Truffa ai diciottenni: scoperta frode sul Bonus Cultura. Perquisizioni in tutta Italia - Firenze, 12 giugno 2025 ‚ÄstTruffavano neo maggiorenni sottraendo loro i 500 euro del Bonus Cultura. Uno stratagemma ben architettato¬†che consentiva¬†ai malviventi¬†di intascare soldi pubblici, ma grazie ad una¬†sofisticata operazione della Polizia la frode √® stata smascherata.

Arrestato un 21enne a Brescia. Perquisizioni in tutta Italia, una anche nel Biellese Vai su Facebook

Propaganda neonazista online, arrestato 21enne a Brescia: perquisizioni in tutta Italia - Propaganda neonazista online, maxi operazione del Ros: un 21enne di Brescia arrestato, perquisite 26 persone in tutta Italia. Lo riporta veronaoggi.it

Maxi operazione della polizia: 22 perquisizioni (anche a Messina, Catanzaro e Cosenza) tra minorenni coinvolti in estremismi violenti VIDEO - La Polizia di Stato ha eseguito in tutta Italia 22 perquisizioni nei confronti di giovani tra i 13 e i 17 anni, coinvolti in ambienti di radicalizzazione di ... Riporta msn.com