Max Verstappen spegne le voci di mercato prima di Hungaroring | Rimango alla Red Bull

Ormai da diverse settimane il media day di Max Verstappen si √® trasformato non tanto in una presentazione dell‚Äôimminente fine settimana, quanto in una conferenza stampa sul suo futuro. Ma da oggi la telenovela pu√≤ dichiararsi finita. In occasione dell‚Äôodierno incontro con la stampa che anticipa il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, il detentore del titolo ha confermato infatti che rimarr√† alla guida della Red Bull anche nella prossima stagione, allontanando cos√¨ tutte le voci circa un suo ipotetico passaggio in Mercedes gi√† dal 2026. ¬† Un po‚Äô di contesto. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Max Verstappen spegne le voci di mercato prima di Hungaroring: ‚ÄúRimango alla Red Bull‚ÄĚ

