Mattia Sella malore fatale alla gara di corsa | arriva al traguardo e si accascia a terra Il 35enne muore sotto gli occhi degli amici

THIENE (VICENZA) - Dopo otto chilometri di corsa era arrivato al traguardo. Una soddisfazione per lui e per i podisti che hanno preso parte alla «CorrinConca». Attimi di gioia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mattia Sella, malore fatale alla gara di corsa: arriva al traguardo e si accascia a terra. Il 35enne muore sotto gli occhi degli amici

