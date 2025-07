Matteo Santoro | Contento dell’atteggiamento in gara Non so se farò gli Assoluti

Matteo Santoro non è riuscito a superare le eliminatorie del trampolino individuale da 3 metri maschile ai Mondiali senior 2025 di tuffi: l’azzurro a Singapore ha chiuso 24° il giorno dopo essersi laureato campione iridato nella gara mista assieme a Chiara Pellacani. Ai microfoni del sito federale, al termine della gara, Santoro ha parlato della vittoria di ieri e della prova di oggi, ma anche del futuro a Miami e del programma per il resto della stagione, rivelando di non essere ancora sicuro di partecipare ai Campionati Assoluti, in calendario dall’8 al 10 agosto a Roma: “ Decido insieme agli allenatori a fine Mondiale “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Santoro: “Contento dell’atteggiamento in gara. Non so se farò gli Assoluti”

