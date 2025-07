Matteo Ricci alla pm | Così la catena di comando gestiva tutti gli affidamenti

PESARO Ha fornito nuovi elementi di conoscenza agli inquirenti Matteo Ricci nell?interrogatorio di ieri. Un «contributo ulteriore per l?accertamento della verità».

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

COMUNICATO STAMPA Bomprezzi: "Piena fiducia in Ricci, la comunità democratica marchigiana gli è vicina" "Esprimo la mia vicinanza personale e politica a Matteo Ricci, che ho sentito ieri sera e ha già dichiarato con chiarezza la propria totale estraneità ai

