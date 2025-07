Matteo Materazzi malato di SLA | la moglie lancia una raccolta fondi per una terapia sperimentale

La diagnosi e le condizioni attuali. La partita più difficile è iniziata quasi un anno, lontano dai riflettori e con l’amore e il supporto della famiglia. Matteo Materazzi, fratello dell’ex campione del mondo Marco, ha ricevuto una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a settembre 2024. “La sua storia, in realtà, inizia a marzo dello stesso anno, quando pensando di avere un problema alla schiena, comincia a zoppicare trascinando un po’ il piede sinistro. In poco tempo perde molto peso, e fa sempre più fatica a camminare. Iniziamo a fare mille esami, dai quali però non risulta nulla” – ha scritto la moglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Matteo Materazzi malato di SLA: la moglie lancia una raccolta fondi per una terapia sperimentale

In questa notizia si parla di: matteo - materazzi - malato - moglie

Matteo Materazzi lotta contro la Sla: "Non muove più le gambe". La moglie lancia una raccolta fondi - Il fratello di Marco, professione agente, sta lottando dal settembre scorso contro la malattia: raccolti circa 25mila euro in un'ora.

Matteo Materazzi in lotta con la SLA, aperta una raccolta fondi - Matteo Materazzi sta lottando contro la SLA. Come riporta l’articolo di Sportmediaset.it, il figlio di Beppe Materazzi, che allenò il Messina in serie B nella stagione 1990/1991, e fratello di Marco, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato colpito, circa un anno fa, da una rara.

Matteo Materazzi e la lotta contro la Sla. La moglie lancia una raccolta fondi: “C’è una piccola speranza” - (Adnkronos) – Matteo Materazzi, fratello dell'ex calciatore dell'Inter Marco, ha la Sla. L'agente, ex allenatore di Bari, Lazio, Piacenza e Brescia, sta lottando da settembre 2024 contro una rara forma di sclerosi laterale amiotrofica e oggi, giovedì 31 luglio, sua moglie Maura ha raccontato la storia dopo il lancio di una raccolta fondi su Gofoundme.

Matteo Materazzi lotta contro la Sla: Non muove più le gambe. La moglie lancia una raccolta fondi; Matteo Materazzi, il fratello di Marco ha la Sla. La moglie: «La malattia avanza veloce, non usa le gambe ed è in carrozzina»; «Matteo Materazzi è malato, ha la SLA»: aperta una raccolta fondi per la terapia sperimentale da oltre un milione di euro. L’appello....

Matteo Materazzi lotta contro la Sla: "Non muove più le gambe". La moglie lancia una raccolta fondi - Il fratello di Marco, professione agente, sta lottando dal settembre scorso contro la malattia: raccolti circa 25mila euro in un'ora. Secondo gazzetta.it

A Matteo Materazzi è stata diagnosticata la SLA. La moglie apre una raccolta fondi - Lo ha rivelato la moglie Maura Soldati con un post pubblicato sui social in ... Segnala golssip.it