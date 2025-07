Matteo Materazzi in sedia a rotelle per la Sla la moglie apre una raccolta fondi | come sta il procuratore

Matteo Materazzi lotta contro una rara forma di Sla. La raccolta fondi lanciata dalla moglie del procuratore per tentare una terapia sperimentale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Matteo Materazzi in sedia a rotelle per la Sla, la moglie apre una raccolta fondi: come sta il procuratore

