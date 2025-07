Matteo Materazzi in lotta con la SLA aperta una raccolta fondi

Matteo Materazzi sta lottando contro la SLA. Come riporta l’articolo di Sportmediaset.it, il figlio di Beppe Materazzi, che allenò il Messina in serie B nella stagione 19901991, e fratello di Marco, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato colpito, circa un anno fa, da una rara. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: materazzi - matteo - lotta - aperta

Matteo Materazzi lotta contro la Sla: "Non muove più le gambe". La moglie lancia una raccolta fondi - Il fratello di Marco, professione agente, sta lottando dal settembre scorso contro la malattia: raccolti circa 25mila euro in un'ora.

Matteo Materazzi in lotta con la SLA, aperta una raccolta fondi; Matteo Materazzi lotta contro la Sla: Non muove più le gambe. La moglie lancia una raccolta fondi; «Matteo Materazzi è malato, ha la SLA»: aperta una raccolta fondi per la terapia sperimentale da oltre un milione di euro. L’appello....

Matteo Materazzi sta combattendo contro la SLA: aperta la raccolta fondi - Ad annunciarlo è stata la moglie Maura, che sul portale 'GoFundMe', ha aperto la raccolta allo scopo d ... Secondo msn.com

Matteo Materazzi lotta contro la Sla: "Non muove più le gambe". La moglie lancia una raccolta fondi - Il fratello di Marco, professione agente, sta lottando dal settembre scorso contro la malattia: raccolti circa 25mila euro in un'ora. Si legge su gazzetta.it