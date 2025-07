Matteo Materazzi fratello dell’ex giocatore Marco ha la Sla | aperto un crowdfunding

Matteo Materazzi, figlio dell’ex tecnico Beppe e fratello dell’ex difensore azzurro Marco, è affetto da una forma rara e particolarmente aggressiva di Sla. La notizia è stata resa pubblica dalla moglie Maura, che ha deciso di raccontare il percorso della malattia del marito attraverso una raccolta fondi aperta sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le cure. La risposta è stata immediata: nelle prime ore dall’apertura dell’iniziativa sono stati donati circa 25 mila euro da oltre 120 sostenitori, tra cui molti anonimi.  View this post on Instagram  A post shared by Maura Soldati (@maurasoldati) Nel racconto affidato a GoFundMe, Maura ripercorre l’inizio del calvario: «Sono Maura, la moglie di Matteo un papĂ di due splendidi ragazzi di 16 e 19 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Matteo Materazzi, fratello dell’ex giocatore Marco ha la Sla: aperto un crowdfunding

