Matteo Berrettini ha voltato pagina. Dopo la fine della relazione con Melissa Satta, il campione di tennis è stato paparazzato in dolce compagnia: la sua nuova fiamma è Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. I due si sarebbero conosciuti a giugno e, a quanto pare, tra loro è scattata una vera e propria scintilla. Ecco tutto quello che sappiamo su questa nuova coppia che sta facendo parlare il web. Chi è Vanessa Bellini, la nuova fidanzata di Berrettini. Vanessa Bellini è una ballerina professionista, salita alla ribalta grazie alla partecipazione alla ventitreesima edizione di Amici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Matteo Berrettini fidanzato con un’ex allieva di Amici: il nome e le parole della sorella di lei

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi” - Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, quando si trovava sotto di un set e di un break contro il norvegese Casper Ruud.

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud - Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico.

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma, i dolori e l’uscita dal campo in lacrime: cos’è successo – Il video - Matteo Berrettini  abbandona gli Internazionali d’Italia dopo l’ennesimo infortunio. Il tennista azzurro ha alzato bandiera bianca mentre era in campo per i sedicesimi di finale contro Casper Ruud.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini stanno insieme: le presentazioni in famiglia - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono una coppia, presentazioni in famiglia: conferme dalla sorella della ballerina di Amici. donnaglamour.it scrive

Matteo Berrettini è fidanzato con Vanessa Bellini: ufficiale/ La sorella di lei svela tutti i retroscena - Matteo Berrettini ufficializza la love story con Vanessa Bellini: l’ex ballerina di Amici lo porta a casa dai genitori e i fan impazziscono. Scrive ilsussidiario.net