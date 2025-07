Mattarella Tajani e Crosetto nella lista nera del Cremlino | Roma convoca l’ambasciatore russo

Mosca accusa, Roma reagisce: nella lista dei “russofobi” anche Macron, Kallas e Merz. Crisi diplomatica con l’Italia. ROMA – Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il Ministero degli Esteri russo ha pubblicato un aggiornamento della sua lista ufficiale dei “russofobi” – personalità europee e internazionali accusate da Mosca di “diffondere posizioni ostili contro la Federazione Russa” – inserendo anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Le motivazioni della Russia. Secondo la nota rilasciata dal ministero degli Esteri russo, il Presidente Mattarella è stato incluso nella lista “per aver paragonato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia al progetto di espansione territoriale della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale”, dichiarazione rilasciata durante un discorso a Marsiglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

