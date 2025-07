Mattarella riceve il ventaglio dal Presidente dell' Associazione stampa parlamentare in Quirinale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale, riceve dal Presidente dell'Associazione della stampa parlamentare il ventaglio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Cerimonia del Ventaglio con il presidente della Camera Fontana - ROMA – Venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si terrà la cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto), da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

Il Presidente della Camera Fontana riceve il Ventaglio da parte della Stampa Parlamentare – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 La tradizionale Cerimonia del Ventaglio a Montecitorio con il dono da parte della stampa parlamentare del Ventaglio al Presidente della Camera.

Durante la Cerimonia del Ventaglio al #Quirinale, il Presidente della Repubblica #Mattarella – rispondendo alla stampa parlamentare – ha condannato quanto accade a #Gaza e in #Ucraina. Vai su X

Emilia, la ragazza con il “ventaglio” da Mattarella: dalla Campania “un’onda blu” - Si è tenuta ieri al Palazzo del Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" ... ilmattino.it scrive