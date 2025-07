Mattarella | informazione libera non piegata a interessi

Unanime plauso al discorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare. Accanto ai temi di politica estera, anche una riflessione sull‚Äôinformazione. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Mattarella: informazione libera non piegata a interessi

Giornalisti: Mattarella, 'uccisi a Gaza e in altre guerre martiri libertà informazione' - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - A "Gaza si pretende di oscurare la realtà in atto. Impedire ai giornalisti di svolgere la propria funzione è imperdonabile.

Quirinale: Gaza, guerre, giustizia e informazione, il discorso di Mattarella a cerimonia Ventaglio - Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Pubblichiamo il testo del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciato in occasione della cerimonia del Ventaglio, dopo l'indirizzo di saluto del presidente dell'Associazione stampa parlamentare, Adalberto Signore.

Mattarella: informazione libera non piegata a interessi

Giornalisti: Mattarella, 'informazione libera e non piegata a interessi potenza' - "Il delicato ruolo che una informazione libera e indipendente svolge per la salute della nostra democrazia e nella costruzione di un ordine internazionale non piegato a int ... Riporta lanuovasardegna.it

Mattarella: Giornalismo cane da guardia contro le tentazioni degli eccessi del potere - ‚ÄúSi manifestò una esigenza nuova, si fece strada una ulteriore libertà oltre al diritto a esprimersi, quello di informazione, il diritto a essere informati e si affermò il valore di una stampa libera ... Si legge su ilgiornale.it