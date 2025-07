Materazzi il dramma del fratello Matteo | Ha la Sla com' è iniziato tutto

Un altro caso di Sla sconvolge il mondo del calcio italiano. Il dramma colpisce in particolare Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter e grande protagonista del trionfo mondiale dell'Italia a Germania 2006. Matteo Materazzi, procuratore sportivo, fratello di Marco e figlio di Beppe (ex allenatore tra i tanti club di Bari, Lazio, Piacenza, Brescia e Padova tra anni Ottanta e Duemila) sta lottando contro la sclerosi laterale amiotrofica. Una malattia diventata tristemente famosa grazie alla coraggiosa lotta di Stefano Borgonovo, morto a soli 49 anni nel 2013, che dedicò gli ultimi suoi anni di vita a informare gli italiani della esistenza di quella che ironicamente l'ex bomber di Como, Fiorentina e Milan definì " La str***a ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Materazzi, il dramma del fratello Matteo: "Ha la Sla, com'è iniziato tutto"

