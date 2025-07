Masters of the Universe | Alison Brie suggerisce che il film live-action potrebbe essere camp come il cartone animato anni ’80

L’anno scorso, abbiamo saputo che il reboot live-action di Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM e Mattel, aveva aggiunto un altro membro importante al cast: Alison Brie (GLOW, Community) interpreterà la malvagia Evil-Lyn. Come suggerisce il nome, Evil-Lyn è una strega malvagia e potente, è la seconda in comando di Skeletor. Lyn è stata interpretata da Meg Foster nel precedente film live-action, ed è stata doppiata dall’ex star di Game of Thrones Lena Headey nella serie animata di Netflix Masters of the Universe: Revelation, che ha aggiunto nuove dimensioni al personaggio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: masters - universe - action - alison

Mister Movie | Masters of the Universe: Camila Mendes è Teela nelle Foto dal Set! Cast e Dettagli sul Film - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Mister Movie | Camila Mendes È Teela: Prime Foto dal Set di Masters of the Universe! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Masters of the Universe: Camila Mendes mozzafiato con indosso il costume di Teela - Sono emerse dal web altre foto rubate dal set della pellicola fantasy che vedrà anche Noah Centineo nei panni dell'incredibile He-Man Mentre le riprese del film live-action Masters of the Universe continuano a Londra, sono emerse in rete alcune foto e un video dal set ci permettono di dare una prima occhiata a Camila Mendes con indosso il costume completo di Teela.

Alison Brie risponde ad alcuni rumor attorno alla nuova versione di Masters of the Universe, dove lei interpreterà il personaggio di Evil Lyn. Vai su Facebook

Masters of the Universe, nuove anticipazioni sul film live-action: parla Alison Brie!; Masters of the Universe: foto dal set del live-action; He-Man è in arresto; Masters of the Universe: Alison Brie sarà la malvagia Evil-Lyn nel film live action di Amazon.

Masters of the Universe, il logo ufficiale è svelato, ma quando esce il film? - Gli Amazon MGM Studios hanno svelato ufficialmente il logo di Masters of the Universe, il film che l'anno prossimo porterà al cinema le mitiche action figure Mattel che hanno motivato una generazione ... Come scrive msn.com

MASTERS OF THE UNIVERSE Star Alison Brie Suggests Live-Action Movie May Be Just As Campy As '80s Cartoon - In a new interview, Masters of the Universe star Alison Brie counters the perception that the upcoming live- Da comicbookmovie.com