Un indurimento al flessore della gamba sinistra ha costretto Mattia Bellucci al ritiro contro il francese Hugo Gaston nel primo turno del Masters 1000 di Toronto. Il 24enne mancino bustocco arrivava dal felice terzo turno sull’erba di Wimbledon e sperava di cominciare meglio il tour americano sul cemento che poterĂ verso gli US Open, al via domenica 24 agosto, ma il fastidio muscolare che ha cominciato a farsi sentire sul finire sul secondo set (Bellucci si era aggiudicato il parziale d’apertura per 63) ha consigliato di fermarsi. Per Gaston è stato facile pareggiare sul 36 e portarsi avanti di un break nel terzo set, per incassare il passaggio del turno contro Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Masters 1000. Bellucci, giorni chiave. Cincinnati per ripartire