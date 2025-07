Massiccio attacco russo su Kiev | feriti | Mosca stila una lista di russofobi dell' Occidente | c' è Mattarella | Nell' elenco anche Merz Macron e Rutte Nato

La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Trump: "Ultimatum alla Russia per il cessate il fuoco scade tra 10 giorni, poi ci saranno sanzioni".

Massiccio attacco russo su Kiev, 2 feriti - Almeno due persone sono rimaste ferite a Kiev nella notte in seguito a un massiccio attacco con droni lanciato sulla capitale ucraina dalle forze russe: lo ha reso noto il sindaco, Vitali Klitschko.

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina - Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili sull' Ucraina, inclusa la regione di Kiev: lo hanno reso noto l'Aeronautica militare del Paese e l'amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrainska Pravda.

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili - Pechino ha criticato le nuove sanzioni dell'Unione europea contro obiettivi, incluse entità cinesi, volte a limitare le forze armate russe, definendo le misure "errate"

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Massiccio attacco droni russi su Kiev; Il più massiccio attacco russo su Kiev dall'inizio della guerra; Zelensky: prossimi colloqui con Mosca previsti per mercoledì - Fonte russa a Tass: giovedì l'incontro con Kiev in Turchia.

La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su Kiev e altre regioni dell'Ucraina durato più di due ore, e le autorità temono che possa protrarsi fino alle prime ore del mattino

Guerra Ucraina, massiccio attacco di droni russi su Kiev: colpito anche un edificio residenziale. Cittadini in fuga si rifugiano nelle metro - Nella notte del 30 luglio, la capitale ucraina è stata teatro di un violento raid condotto da droni russi, che ha causato una serie di esplosioni in diversi