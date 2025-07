Massacra l’ex compagna | in Italia senza permesso ma aveva fatto ricorso

Bologna, 31 luglio 2025 – Per due volte, negli ultimi due anni, Redouane Ennakhali aveva presentato domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno. E per due volte l'Ufficio Immigrazione di Bologna l'aveva respinta, perché riteneva l'uomo, ora in carcere per il tentato omicidio della ex compagna, ridotta in fin di vita, estremamente pericoloso socialmente. Tuttavia il 44enne marocchino, che aveva collezionato negli anni trascorsi in Italia un curriculum di precedenti per reati che vanno dalla rapina alle lesioni a pubblico ufficiale fino al danneggiamento, era ancora regolare sul territorio.

