Mentre ansiosamente era intento a comporre Isabeau, il 1° settembre 1909 da Milano, Mascagni aveva scritto alla moglie, Lina. Forse si era aperta una crepa nel loro granitico rapporto: "Ieri mi hai telefonato un poco arrabbiata; ma ti giuro che non hai nessuna ragione di rimproverarmi: io sto lavorando come una bestia da soma e sto ultimando ogni cosa, per modo che presto non avrò piĂą niente che mi dia pensiero". Trascorsi alcuni mesi, il 22 aprile 1910, da Roma il compositore livornese contattò Illica nella sua magione di Castell’Arquato, borgo medievale in provincia di Piacenza, che servì poi da modello scenico per Isabeau. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mascagni: duello rusticano d’amore. L’uragano Anna nella vita di Pietro