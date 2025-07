Martina Oppelli morta in Svizzera il videomessaggio prima del suicidio assistito

Roma, 31 luglio 2025 ‚Äst Martina Oppelli ha scritto oggi l‚Äôultima pagina della sua vita. La¬†50enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni,¬†√® morta stamattina in Svizzer a, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Ad¬†accompagnarla nell‚Äôultimo viaggio Claudio Stellari e Matteo D'Angelo, iscritti a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero, e di cui √® rappresentante legale Marco Cappato. Insieme a loro, hanno fornito aiuto logistico ed economico altre 31 persone, i cui nomi saranno resi pubblici, come si legge¬†sul sito dell'associazione Luca Coscioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Martina Oppelli morta in Svizzera, il videomessaggio prima del suicidio assistito

