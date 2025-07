Martina Oppelli morta con il suicidio assistito così si raccontava | Ho avuto una vita piena proseguirla è intollerabile

"Non ho intenzione di finire la mia vita in stato vegetativo, pentendomi di non essermi suicidata quando ancora potevo usare le mani", aveva detto Oppelli in un'intervista a Fanpage.it. Oggi, 31 luglio, la sua morte in Svizzera, accompagnata dai volontari di Soccorso Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vita - oppelli - martina - morta

Fine vita, Martina Oppelli ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera | "Nel vuoto il mio appello per una legge in Italia" - La 50enne triestina, affetta da sclerosi multipla e sostenuta dall'associazione Luca Coscioni, è morta in mattinata.

Fine vita, Martina Oppelli è morta in Svizzera - Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito.

Fine vita, Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera - Martina Oppelli, 50 anni, originaria di Trieste e affetta da sclerosi multipla da oltre due decenni, è morta nella mattinata del 31 luglio in Svizzera dopo aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito.

++ MARTINA OPPELLI E' MORTA IN SVIZZERA: IL SUO APPELLO PER UN FINE VITA DIGNITOSO ++ https://friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/negato-suicidio-assistito-martina-oppelli-morta-svizzera-31-luglio-2025… #fvg #friulioggi Vai su X

Suicidio assistito, la triestina Martina Oppelli è morta in Svizzera dopo tre dinieghi dall'ASL ARTICOLO --> https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/suicidio-assistito-martina-oppelli-e-morta-in-svizzera-dopo-tre-dinieghi-dall-asl.html Vai su Facebook

Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera: è morta oggi; Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera, è morta oggi; Martina Oppelli è morta in Svizzera: ha scelto il suicidio assistito.

Martina Oppelli morta in Svizzera, il videomessaggio prima del suicidio assistito - La 50enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, ha chiesto una legge ‘sensata’ che regoli il fine vita. Come scrive quotidiano.net

Fine vita, Martina Oppelli è morta: in Svizzera. Le ultime parole: «Fate una legge sensata» - Affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva dal 2002, non ha potuto accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Si legge su iodonna.it