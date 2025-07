Martina Oppelli morta col suicidio assistito anche lei ha lasciato un messaggio ai politici come Laura Santi

Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla, ha ottenuto il suicidio assistito in Svizzera dopo l'ennesimo "no" in Italia. Le ultime parole. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Martina Oppelli morta col suicidio assistito, anche lei ha lasciato un messaggio ai politici come Laura Santi

In questa notizia si parla di: martina - oppelli - suicidio - assistito

Martina Oppelli, un altro no al suicidio assistito: ¬ęStanchezza e sconforto. Basta soffrire, me ne vado in Svizzera¬Ľ - Ha chiesto per tre volte di accedere al suicidio assistito, ma per tre volte le hanno detto di no: ora¬†Martina Oppelli, la donna triestina di 49 anni che da vent'anni √® affetta da.

Suicidio assistito, l'appello di Martina Oppelli al Parlamento - Milano, 1 lug. (askanews) - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Suicidio assistito negato per la terza volta a Martina Oppelli - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte della azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Martina Oppelli è morta in Svizzera: ha scelto il suicidio assistito Vai su X

Martina Oppelli ha 50 anni, è un’architetta triestina affetta da sclerosi multipla progressiva. Una malattia che, nel tempo, le ha tolto tutto: la possibilità di camminare, di muoversi, di respirare autonomamente, persino di usare gli occhi per comunicare. Le è rimas Vai su Facebook

L'appello di Martina Oppelli in un video registrato prima del suicidio assistito: ¬ęFate una legge che abbia senso e che non discrimini nessun dolore¬Ľ; Suicidio assisto, Martina Oppelli ha scelto di morire in Svizzera: Scusate il disturbo; Martina Oppelli morta col suicidio assistito, anche lei ha lasciato un messaggio ai politici come Laura Santi.

Suicidio assistito negato per tre volte in Italia, Martina Oppelli è morta in Svizzera - La 50enne triestina da oltre 20 anni era affetta da sclerosi multipla. Secondo msn.com

Martina Oppelli morta in Svizzera col suicidio assistito, era affetta da sclerosi multipla - Martina Oppelli, 49enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Da msn.com