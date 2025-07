Martina Oppelli è morta in Svizzera | l’ultimo viaggio dell’architetta dopo i tre no dell’Asl al suicidio assistito

Martina Oppelli, architetta triestina di 50 anni, è morta questa mattina in Svizzera ricorrendo al suicidio medicalmente assistito. Ad annunciarlo è stata l’associazione Luca Coscioni, che l’ha accompagnata nel lungo e doloroso percorso nella clinica d’oltralpe. A supportarla nel viaggio e nella procedura sono stati Claudio Stellari e Matteo D’Angelo, attivisti di Soccorso Civile, l’organizzazione legata a Marco Cappato che si batte per la libertĂ di scelta sul fine vita. Altre 31 persone hanno contribuito con aiuto logistico ed economico. Affetta da sclerosi multipla progressiva da piĂą di vent’anni, Martina era ormai completamente dipendente dai suoi caregiver per ogni azione quotidiana: mangiare, bere, lavarsi, muoversi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: martina - oppelli - morta - svizzera

Martina Oppelli, un altro no al suicidio assistito: «Stanchezza e sconforto. Basta soffrire, me ne vado in Svizzera» - Ha chiesto per tre volte di accedere al suicidio assistito, ma per tre volte le hanno detto di no: ora Martina Oppelli, la donna triestina di 49 anni che da vent'anni è affetta da.

Suicidio assistito, l'appello di Martina Oppelli al Parlamento - Milano, 1 lug. (askanews) - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Suicidio assistito negato per la terza volta a Martina Oppelli - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte della azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Martina Oppelli è morta in Svizzera ricorrendo al suicidio assistito, a cui non aveva potuto accedere in Italia Vai su X

Martina Oppelli ha 50 anni, è un’architetta triestina affetta da sclerosi multipla progressiva. Una malattia che, nel tempo, le ha tolto tutto: la possibilità di camminare, di muoversi, di respirare autonomamente, persino di usare gli occhi per comunicare. Le è rimas Vai su Facebook

Martina Oppelli è morta in Svizzera; Martina Oppelli morta in Svizzera con il suicidio assistito, la 49enne era affetta da sclerosi multipla. «Sofferenze non più tollerabili»; Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera.

Martina Oppelli è morta con il suicidio assistito in Svizzera: «In Italia mi era stato negato tre volte, perché dobbiamo andare all'estero?» - La 50enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, ha avuto accesso al suicidio ... Segnala ilgazzettino.it

Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera, è morta oggi - Martina Oppelli, 50enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Si legge su msn.com