Martin Palermo | Dal primo incontro alla morte di mio figlio | Maradona quante emozioni

Martin Palermo, ex attaccante argentino, racconta il suo rapporto con Diego Maradona e la sensibilità che ha contraddistinto El Pibe sin dal primo incontro. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Martin Palermo: "Dal primo incontro alla morte di mio figlio: Maradona, quante emozioni"

Martin Palermo incorona Lautaro Martinez: «È il miglior numero nove del mondo» - di Redazione In Argentina nessuno ha mai messo in discussione le abilità di Lautaro Martinez. L’ex attaccante Martin Palermo lo ha incoronato ai microfoni di ESPN.

Tomás Martín con le sue nacchere solista con la Foss: concerti a Palermo, Bisacquino e Ventimiglia di Sicilia - Un programma di forte originalità sonora animerà i concerti estivi di questa settimana organizzati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana venerdì 25 luglio a Palermo (in piazza Ruggero Settimo), sabato 26 luglio a Bisacquino (Sagrato della Chiesa Madre) e domenica 27 luglio a Ventimiglia.

Vittima di stupro di gruppo apre un profilo Onlyfans A luglio 2023, la diciannovenne Asia Vitale, subì a Palermo mentre era stordita dall'alcool, uno stupro di gruppo e tutta l'Italia si indignò. Sei giovani furono condannati. Sette anni, per Angelo Flores, Gabriele Vai su Facebook

Palermo, il ds Osti è in città: primo incontro con la squadra - Scelto dal club rosanero dopo l’ esonero di Morgan De Sanctis, l’ex Sampdoria ha incontrato la squadra per la prima volta nella ... Come scrive gianlucadimarzio.com