Martedì 5 agosto Raffaella Fanelli in diretta su Radio Onda Verde

Martedì 5 agosto, alle ore 14.30, Radio Onda Verde ospiterà in collegamento telefonico la giornalista Raffaella Fanelli. Una firma di rilievo del giornalismo d'inchiesta italiano, Fanelli ha collaborato con testate come La Repubblica, Sette – Corriere della Sera, Panorama, Oggi e con numerose trasmissioni televisive, da Quarto Grado a Verissimo fino a Chi l'ha visto? Nel corso della sua carriera ha realizzato interviste esclusive a figure centrali della cronaca nera e giudiziaria italiana: Salvatore Riina, Angelo Provenzano, Vincenzo Vinciguerra, Valerio Fioravanti, Franco Freda. Un momento particolarmente significativo risale al 2015, quando per la Televisione Svizzera intervistò Licio Gelli: si trattò dell'ultima apparizione pubblica del "Venerabile" della loggia P2.

