Mark Henry | Ho solo una critica per Jelly Roll

Mark Henry ha parlato riguardo le recenti apparizioni di Jelly Roll negli show WWE. L’ex WWE superstar, ha solamente una critica per il musicista, ricordiamo che Jelly Roll prendera parte ad un match di coppia in quel di SummerSlam affiancandosi a Randy Orton, contro Logan Paul e Drew Mcintyre. Queste le parole del “ World’s Strongest Man “: “L’unica cosa che non puoi insegnare è la tolleranza ai colpi, Jelly Roll ha subito recentemente un calcio nello stomaco ed è crollato come un castello di carte, questo deve migliorare, la resistenza, è l’unica critica che posso muovere, gli consiglio di lavorare sugli addominali, si vede che è in forma e quando perdi massa nella zona del tronco ovviamente si riduce la resistenza e di conseguenza la forza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Mark Henry: “Ho solo una critica per Jelly Roll”

