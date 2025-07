Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani | Forza Italia cosa filtra dal vertice

"Confermato il sostegno a Forza Italia ". Oltre due ore di confronto costruttivo per fare il punto della situazione prima della pausa estiva. Tanto è durato il pranzo di lavoro, oggi a Cologno Monzese, tra il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani e i figli di Silvio Berlusconi, la presidente del gruppo Mondadori Marina  e l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio. Alla riunione era presente l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e storico braccio destro del fondatore di Forza Italia, Gianni Letta. Fonti azzurre assicurano che l'incontro "è servito a riconfermare la stretta collaborazione" tra gli eredi del Cavaliere e il leader e vicepremier, nonchĂ© ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani: Forza Italia, cosa filtra dal vertice

Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Confermato il patto con la famiglia». Ma i figli del Cavaliere escludono un coinvolgimento diretto Vai su X

La voce è rimbalzata nelle ultime ore negli ambienti azzurri: i figli di Silvio Berlusconi, la presidente del gruppo Mondadori, Marina, e l'ad di Mediaset Pier Silvio, dovrebbero incontrare il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ... leggi l'articolo s Vai su Facebook

Tajani a rapporto dai Berlusconi. Marina e Pier Silvio al fianco di Forza Italia, ma non in prima persona - Pranzo di lavoro a Cologno Monzese, due ore di confronto, presente Gianni Letta. Scrive huffingtonpost.it

Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e confermano impegno per Fi - Il segretario del partito Tajani: «Incontro molto positivo, che riconferma la collaborazione stretta, il patto tra la famiglia Berlusconi e Forza Italia per il futuro» ... Come scrive msn.com