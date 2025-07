Marche | Magi ' ok Conte su Ricci ma no atteggiamenti superiorità morale'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Prendiamo atto della decisione di Giuseppe Conte, a seguito del legittimo confronto interno al M5S, di continuare a sostenere la candidatura di Matteo Ricci a presidente delle Marche, una regione che ha bisogno con urgenza di un cambiamento al governo e della buona guida del nostro candidato". Lo afferma il segretario di Pi√Ļ Europa Riccardo Magi. "Riguardo alle vicende giudiziarie che investono la politica, abbiamo visto i danni fatti dal giustizialismo nel passato, e stiamo assistendo ai danni che sta facendo oggi questa destra garantista con gli amici e manettara con tutti gli altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Marche: Magi, 'ok Conte su Ricci ma no atteggiamenti superiorit√† morale'

Marche, Conte: «Non chiediamo passi indietro a Ricci, ha risposto ai pm con trasparenza» - Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a ... Riporta leggo.it