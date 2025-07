Marche | Conte ' non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci' 2

(Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle, lo sapete, è un movimento politico che ha cercato di tutelare in modo rigoroso alcuni fondamentali principi della buona politica, il rispetto della legalitĂ e dell'etica pubblica. E questa è la ragione per cui pretendiamo dai nostri iscritti, che sono chiamati a svolgere un incarico pubblico, come ovviamente da chi chiede il nostro appoggio politico, il rispetto del principio costituzionale per cui le funzioni pubbliche vanno svolte con discipline e onore. Questo impegno di tutelare la legalitĂ dell'idea pubblica nel nostro Dna è una vocazione costitutiva e insopprimibile", argomenta Conte in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marche: Conte, 'non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci' (2)

In questa notizia si parla di: sono - marche - conte - ragioni

Marche, dove sono le 20 Bandiere Blu - La Regione Marche si conferma protagonista del turismo sostenibile in Italia, conquistando 20 Bandiere Blu 202 5, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualitĂ delle acque e dei servizi turistici.

A Fermo la maggioranza si spacca sull’accesso all’aborto: “Qui c’è solo una dottoressa non obiettrice. Le Marche sono inadempienti” - La maggioranza civica che governa a Fermo nelle Marche si è spaccata sulla mozione che chiedeva l’adeguamento alle linee guida sull’aborto, oltre che al potenzialmento dei consultori.

Con un disservizio ogni 63 passeggeri le Marche sono la Regione italiana con più problemi aeroportuali - ANCONA – Le Marche si attestano come la regione italiana con le maggiori criticità nella gestione dei disservizi aerei, con un impatto rilevante sui passeggeri che utilizzano l’Aeroporto di Falconara.

Conte: “Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Ricci nelle Marche” Vai su X

Lucio Malan Conte darà presto il suo appoggio a Ricci e al Pd. la loro filosofia è questa: non si possono appoggiare degli indagati, a meno che non faccia comodo politicamente. Vai su Facebook

Marche, Conte: Non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci; Marche, Conte conferma l'appoggio del M5s a Ricci: Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro; Marche, Conte: non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Ricci.

Caso Marche, il M5S non molla Ricci. Conte: “Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro" - Parla il leader del Movimento Cinque Stelle all'indomani dell'interrogatorio di garanzia del candidato governatore del Pd ... affaritaliani.it scrive

Marche: Conte, 'non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci' (2) - "Il Movimento 5 Stelle, lo sapete, è un movimento politico che ha cercato di tutelare in modo rigoroso alcuni fondamentali principi della buona politica, il rispetto della legalità e del ... Come scrive iltempo.it