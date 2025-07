Marche Conte conferma il sostegno a Ricci | Non chiediamo un passo indietro

«Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Matteo Ricci ». Lo ha detto Giuseppe Conte in una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 stelle, sottolineando che «non ci sono elementi a carico della colpevolezza» del candidato governatore del centrosinistra nelle Marche, indagato nell’ambito dell’inchiesta ‘Affidopoli’. «Chiedere un passo indietro sarebbe un brutto precedente», ha spiegato l’ex premier, in quanto significherebbe «fare di tutta l’erba un fascio». Matteo Ricci (Imagoeconomica). LEGGI ANCHE: Regionali, tra inchieste e veti ora il centrosinistra rischia: i nodi di Schlein Ricci, ex sindaco di Pesaro, è indagato nell’ambito dell’inchiesta ‘Affidopoli’. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Marche, Conte conferma il sostegno a Ricci: «Non chiediamo un passo indietro»

