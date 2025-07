Marche Conte conferma il sostegno a Ricci | No ragioni per chiedere un passo indietro sarebbe pericoloso precedente

La pausa di riflessione è terminata. Il Movimento 5 Stelle conferma il sostegno al europarlamentare Pd Matteo Ricci come “candidato del campo progressista nelle Marche ”. “Non ci sono ragioni, per quello che oggi sappiamo, per chiedere un passo indietro a Ricci – spiega il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, nella sede romana del M5s – abbiamo letto e riletto l’avviso di garanzia e possiamo riassumere come non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza che comprovino, allo stato ripeto, la consapevolezza di partecipare all’ipotesi accusatoria. Chiedere un passo indietro a Ricci sarebbe “un pericoloso precedente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marche, Conte conferma il sostegno a Ricci: “No ragioni per chiedere un passo indietro, sarebbe pericoloso precedente””

In questa notizia si parla di: ricci - marche - conte - conferma

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi - Ancona, 6 luglio 2025 – Il soldato Mastro c’è. Non si potrà schierare nelle prime linee del Pd, ma sarà lui a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, ovvero la lista del presidente per le prossime elezioni regionali.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

